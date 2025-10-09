Policías atracadores volverán a enfrentar al juez tras la aparición de nuevas víctimas

Dos policías en servicio activo, sargentos de la institución Verde Olivo, serán nuevamente presentados ante un juez en audiencia cautelar. Determinación tomada tras la aparición de nuevas víctimas relacionadas con al menos cinco robos cometidos en distintas zonas de Santa Cruz. La investigación indica que ambos uniformados actuaron como autores materiales e intelectuales de los ilícitos.

El coronel Gustavo Astilla, director departamental de la Felcc, informó que “son funcionarios policiales que prestan servicios. Hemos actuado de manera transparente, logrando la identificación en principio del motorizado y posteriormente los componentes de esta asociación delictuosa que se dedicaba a cometer robos agravados en distintas zonas de nuestra ciudad”.

Astilla agregó que se prevé la aparición de más víctimas en los próximos días, por lo que se realizarán nuevas audiencias cautelares para ampliar la investigación.

Consultado sobre la participación específica de los uniformados, el coronel detalló: “Son autores materiales y, en algún caso, uno de ellos es un autor intelectual. Ya fueron sometidos a audiencia cautelar y la juez determinó su detención preventiva”.

Respecto a la especialidad delictiva de los uniformados, Astilla indicó que los detalles se darán a conocer una vez concluidas las audiencias correspondientes.

El director de la Felcc enfatizó que cualquier funcionario policial vinculado a actividades delictivas será procesado y, de ser necesario, puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Hay un proceso penal y también un proceso administrativo disciplinario en curso”, señaló, adelantando que ambos agentes podrían ser dados de baja.

Mira la programación en Red Uno Play