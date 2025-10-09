TEMAS DE HOY:
Policías feminicidio en Punata accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policías atracadores volverán a enfrentar al juez tras la aparición de nuevas víctimas

El director de la Felcc enfatizó que cualquier funcionario policial vinculado a actividades delictivas será procesado y, de ser necesario, puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Charles Muñoz Flores

09/10/2025 14:00

Policías atracadores volverán a enfrentar al juez tras la aparición de nuevas víctimas. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Dos policías en servicio activo, sargentos de la institución Verde Olivo, serán nuevamente presentados ante un juez en audiencia cautelar. Determinación tomada tras la aparición de nuevas víctimas relacionadas con al menos cinco robos cometidos en distintas zonas de Santa Cruz. La investigación indica que ambos uniformados actuaron como autores materiales e intelectuales de los ilícitos.

El coronel Gustavo Astilla, director departamental de la Felcc, informó que “son funcionarios policiales que prestan servicios. Hemos actuado de manera transparente, logrando la identificación en principio del motorizado y posteriormente los componentes de esta asociación delictuosa que se dedicaba a cometer robos agravados en distintas zonas de nuestra ciudad”.

Astilla agregó que se prevé la aparición de más víctimas en los próximos días, por lo que se realizarán nuevas audiencias cautelares para ampliar la investigación.

Consultado sobre la participación específica de los uniformados, el coronel detalló: “Son autores materiales y, en algún caso, uno de ellos es un autor intelectual. Ya fueron sometidos a audiencia cautelar y la juez determinó su detención preventiva”.

Respecto a la especialidad delictiva de los uniformados, Astilla indicó que los detalles se darán a conocer una vez concluidas las audiencias correspondientes.

El director de la Felcc enfatizó que cualquier funcionario policial vinculado a actividades delictivas será procesado y, de ser necesario, puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Hay un proceso penal y también un proceso administrativo disciplinario en curso”, señaló, adelantando que ambos agentes podrían ser dados de baja.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD