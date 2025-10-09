Hombre de 77 años fallece en un motel; investigan causas del deceso

Un hecho insólito se registró en el municipio de Magdalena, en el departamento del Beni, cuando un hombre de 77 años perdió la vida minutos después de ingresar a un motel acompañado de una joven de 24 años.

Según reportes preliminares, ambos llegaron al establecimiento alrededor de las 18:00 horas. Poco después, la joven salió desesperada pidiendo auxilio al personal del lugar, indicando que su acompañante había sufrido un aparente paro cardíaco.

El personal del motel, junto con equipos de emergencia, intentó reanimar al hombre, sin embargo, falleció en el lugar.

Las autoridades policiales y la Fiscalía del Beni iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del deceso y determinar si factores externos o el consumo de sustancias habrían influido en el desenlace.

El cuerpo fue trasladado a la morgue local para que se realice la autopsia médico-legal correspondiente, mientras que los investigadores analizan testimonios y pruebas del lugar del hecho.

Este incidente ha generado gran expectación en la población, debido a la diferencia de edad entre los acompañantes y las circunstancias inusuales en las que se produjo el fallecimiento.

