“Las reglas están para cumplirse”: FBF ratifica inhabilitación de Cronenbold en Blooming

La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) resolvió inhabilitar la plancha encabezada por Mario Cronenbold, que se presentó para las próximas elecciones en el club Blooming, debido al incumplimiento de requisitos formales establecidos en la convocatoria electoral.

Limbert Cardozo, presidente de la Comisión Electoral de la FBF, explicó que la plancha de Cronenbold presentó solo cinco cargos cuando el reglamento exige siete: un presidente, dos vicepresidentes y cuatro directores.

"Por esa razón, la comisión determinó inhabilitar al señor Mario Cronenbold. Esa fue la única observación y no se pueden subsanar porque los plazos ya vencieron", señaló.

El calendario electoral estableció la semana pasada como fecha límite para corregir o subsanar observaciones, por lo que ya no es posible hacer modificaciones. Ahora la comisión electoral de la FBF tiene cinco días para ratificar o revocar esta resolución tras haber recibido todos los antecedentes.

Cardozo también respondió a las críticas públicas de Cronenbold, recordando que en 2021 presentó una plancha para Blooming, pero finalmente renunció como candidato. “Esa plancha quedó mal parada, se hizo una excepción y recibimos una llamada de atención de parte de Conmebol”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la Comisión Electoral de la FBF enfatizó que “si hubiese presentado una plancha completa y se inhabilitaba a dos integrantes, él podría continuar en el proceso, pero incumplió los requisitos desde el inicio. Las reglas están para cumplirse y no para modificarse por parte de los postulantes”.

Con esta resolución, la única plancha habilitada para las elecciones en Blooming es la encabezada por Sebastián Peña.

Mira la programación en Red Uno Play