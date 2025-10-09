"Terminó de rezar el padre nuestro y falleció": así fueron los últimos minutos de Miguel Russo

El presidente de Rosario Central, Gustavo Belloso, reveló que acompañó al director técnico Miguel Ángel Russo en sus últimos momentos de vida y contó que, tras recibir la bendición de un sacerdote y culminar la oración del Padre Nuestro, el entrenador partió de este mundo.

El fútbol argentino continúa conmocionado por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles 8 de octubre de 2025 a los 69 años de edad. El técnico multicampeón con diferentes clubes de Sudamérica y recientemente entrenador de Boca Juniors, murió en su casa de Buenos Aires, acompañado por sus familiares y seres queridos, tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer de próstata que le fue diagnosticado hace ocho años.

Aunque su familia había pedido discreción sobre su estado de salud, se conocieron detalles conmovedores de sus últimos momentos gracias al testimonio de Gustavo Belloso, presidente de Rosario Central y amigo cercano del DT, quien estuvo presente al momento de su fallecimiento.

“El momento final, la mujer ahí necesitaba un padre porque ya estaba medio en desenlace, llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo”, relató Belloso en declaraciones a Radio Mitre.

El dirigente añadió que la despedida fue profundamente espiritual: “De la mano de su señora, cuando se terminó de rezar el Padre Nuestro, falleció Miguel”. Finalmente, destacó que Russo “se fue en paz” y lo describió como un “tipo sumamente respetado y querido”.

Miguel Ángel Russo deja una huella imborrable en el fútbol sudamericano, recordado por su liderazgo, su temple y los títulos que lo consagraron como uno de los entrenadores más queridos del continente.

