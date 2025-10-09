El mundo del fútbol llora la partida de Miguel Ángel Russo: así reaccionaron tras su fallecimiento

El entrenador Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles en su casa en Argentina, donde se encontraba bajo internación domiciliaria. Russo fue una figura respetada dentro y fuera de las canchas, recordado por su temple, humildad y liderazgo en los equipos que dirigió a lo largo de más de cuatro décadas de carrera.

Su muerte provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol, y diferentes medios internacionales y clubes expresaron su pesar y reconocimiento por la trayectoria del emblemático DT.

Las reacciones no se hicieron esperar:

Boca Juniors: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profundo dolor el fallecimiento del director técnico Miguel Ángel Russo, quien deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a la familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel.”

CNN: “Murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, a los 69 años de edad.”

Infobae: “Murió Miguel Ángel Russo: así reaccionaron en el fútbol colombiano y las redes sociales a su partida.”

El Gráfico: “Luto en el fútbol: murió Miguel Ángel Russo.”

Marca (España): “Luto en el fútbol: muere Miguel Ángel Russo a los 69 años.”

Clarín: “El DT que se ganó el respeto del mundo.”

A lo largo de su carrera, Russo dirigió más de mil partidos en 16 clubes de distintos países, dejando una marca imborrable en instituciones como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Lanús, Rosario Central y Millonarios de Colombia, con los que consiguió títulos y el respeto de hinchas y jugadores.

Su legado trasciende los resultados: fue un símbolo de profesionalismo, compromiso y pasión por el fútbol, valores que lo convirtieron en una de las figuras más queridas del deporte argentino y sudamericano.

