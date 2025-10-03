TEMAS DE HOY:
Así es ‘Trionda’, el balón oficial para el Mundial 2026

El esférico combina innovación tecnológica y simbolismo cultural con los colores de México, Estados Unidos y Canadá.

Jhovana Cahuasa

02/10/2025 20:26

Foto: Redes Sociales.

La FIFA presentó este martes ‘Trionda’, el balón oficial que se utilizará en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El diseño incorpora los colores de las tres sedes anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de reflejar la unión de los países organizadores.

Según la FIFA, el balón combina innovación tecnológica con simbolismo cultural, buscando representar la diversidad y el espíritu compartido del torneo.

Precio del balón oficial

El 'Trionda' tendrá un costo de 170 dólares, precio que fue revelado durante la presentación oficial, generando gran expectativa entre coleccionistas y aficionados.

El lanzamiento del esférico se suma a los preparativos del Mundial 2026, que será la primera edición con 48 selecciones y partidos en tres naciones.

 

