(VIDEO): Emotivas palabras de Carlos Lampe tras el pase de Bolivia al repechaje rumbo al Mundial 2026

Carlos Lampe, guardameta de la selección boliviana, dio un emotivo mensaje a sus compañeros luego de asegurar el repechaje hacia el Mundial 2026. En sus palabras, el arquero recordó que hace un año sufrió una grave lesión, pero destacó que el equipo renació contra todo pronóstico y hoy mantiene viva la ilusión de millones de bolivianos.

“Porque tenemos la posibilidad más importante de este país, después de 31 años. Cumplimos un año donde sembramos esa alegría, esa fe, esa esperanza, porque volvimos a ganar después de 31 años y eso no los hemos ganado nosotros, nadie creía en nosotros, todo el mundo pensaba que estábamos muertos y eliminados”, manifestó Lampe.

Pidió a sus compañeros luchar por sus propios sueños, y el sueño de todos los bolivianos, e ir a la cancha a darlo todo, para conseguir un buen resultado.

“Nos revelamos, empezamos a ganar, y empezamos a jugar mejor, a conseguir resultados y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie. Cada uno tiene un sueño por lo que vamos a la cancha a luchar y disfrutarlo”, afirmó Lampe.

El arquero boliviano, en las palabras llenas de emotividad recordó a sus compañeros de la selección que muchas veces el tren pasa una sola vez, y dijo que ningún ídolo que podrían tener pudo jugar esta etapa que ellos lo están haciendo, por lo que agregó que les toca agarrar ese boleto para subirse al tren y lograr el objetivo de ganar clasificar al Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play