“Espero darles una alegría”, dijo Marcelo Timorán tras ser convocado a la selección

Marcelo Timorán, joven futbolista con triple nacionalidad, ha sido convocado por el director técnico Óscar Villegas a la selección boliviana, y su historia ya está inspirando. Tras haber elegido representar al país, el jugador expresó su emoción por tener la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños: jugar un Mundial.

“Estoy muy contento por esta convocatoria. Es algo que he esperado mucho tiempo”, comentó Timorán tras conocerse la lista oficial.

Marcelo nació en Bolivia, pero a los 12 años se mudó a España junto a su familia, apostando por una formación más sólida en el fútbol europeo. “Más que nada fue por el tema del fútbol. Mis padres hicieron la apuesta y me apoyaron en todo momento”, relató.

Sus primeros años en España no fueron fáciles. Vivió separado de sus padres y no pudo competir en ligas federadas por falta de documentación. “Empecé a vivir con mi abuelo, mis padres se quedaron en Bolivia los primeros seis meses. Hasta que salieron los papeles, no podía jugar oficialmente”, recordó.

Una vez regularizada su situación, dio sus primeros pasos en el club local Osuna Bote, y de ahí su carrera fue en ascenso: Sénica de Córdoba fue su siguiente parada, hasta llegar al Córdoba Club de Fútbol, el equipo más importante de esa ciudad andaluza.

Agradecido con sus raíces, Marcelo no olvida de dónde viene ni a quiénes lo ayudaron a llegar hasta aquí.

“Estoy muy agradecido con el profe Mario, que fue quien me enseñó a jugar al fútbol, allá en Oruro, y con toda la gente del colegio alemán donde estudié. Espero darles una alegría desde la selección”, dijo emocionado.

