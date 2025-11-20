¿Bolivia Vs Surinam en la altura de México? Lo que se sabe

Bolivia y Surinam se enfrentarán en la semifinal del repechaje mundialista, y el ganador se medirá en la final a Irak, representante de Asia. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Akron de Guadalajara, propiedad del Club Chivas. Sin embargo, algunos internautas comentaron sobre la posible influencia de la altitud en el juego.

El Estadio Akron está ubicado en la ciudad de Guadalajara, México, a 1.598 metros sobre el nivel del mar, lo que representa 236 metros menos que el departamento de Tarija en Bolivia. Será en este escenario donde La Verde disputará sus posibles dos partidos, primero ante Surinam y, de avanzar, contra Irak en la final del repechaje.

