Policial

(Video) Así intentaron secuestrar a un niño en el municipio de Laja

Los vecinos de este municipio denuncian que los hechos de inseguridad se dan continuamente y piden mayor control de la Policía.

Naira Menacho

20/11/2025 13:45

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Vecinos del municipio de Laja denuncian que unos antisociales en un auto intentaron secuestrar a un niño. Una cámara de seguridad captó el momento en que un niño huía aterrado y llorando y, en su desesperación, logra refugiarse en una vivienda.

En una primera instancia, se puede ver en el video al menor, vestido con una polera naranja, corriendo en una calle solitaria, cuando de pronto pasa un auto blanco por la esquina; el niño, al darse cuenta de que el motorizado se fue, decidió volver hacia el camino; sin embargo, al percatarse de que la movilidad intenta retroceder, el menor vuelve a emprender la fuga, alejándose lo más rápido posible.  

 

Según los relatos de una vecina que lo resguardó, el menor llegó llorando y asustado a tocar a su tienda y le dijo que lo estaban persiguiendo, que intentaron meterlo a la fuerza a la movilidad.

 “Primero vino a mi tienda, el pequeño compró algo y se fue; no pasó ni un minuto y regresó corriendo y tocó la puerta. Me asusté y al abrir la puerta me dice ‘me quieren secuestrar'; son dos hombres, me dijo. Lo hice pasar y me fijé en la calle y no vi nada porque estaba oscuro; en ese momento grité fuerte… los estamos vigilando y fue cuando una movilidad se prendió y se fue al fondo de la calle”, relató la vecina.

Los vecinos de este municipio denuncian que los hechos de inseguridad se dan continuamente y piden mayor control de la Policía.

