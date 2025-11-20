Los vecinos de este municipio denuncian que los hechos de inseguridad se dan continuamente y piden mayor control de la Policía.
20/11/2025 13:45
Vecinos del municipio de Laja denuncian que unos antisociales en un auto intentaron secuestrar a un niño. Una cámara de seguridad captó el momento en que un niño huía aterrado y llorando y, en su desesperación, logra refugiarse en una vivienda.
Según los relatos de una vecina que lo resguardó, el menor llegó llorando y asustado a tocar a su tienda y le dijo que lo estaban persiguiendo, que intentaron meterlo a la fuerza a la movilidad.
“Primero vino a mi tienda, el pequeño compró algo y se fue; no pasó ni un minuto y regresó corriendo y tocó la puerta. Me asusté y al abrir la puerta me dice ‘me quieren secuestrar'; son dos hombres, me dijo. Lo hice pasar y me fijé en la calle y no vi nada porque estaba oscuro; en ese momento grité fuerte… los estamos vigilando y fue cuando una movilidad se prendió y se fue al fondo de la calle”, relató la vecina.
