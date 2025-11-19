TEMAS DE HOY:
Blooming pegó primero, venció 2-1 a Real Oruro, en los cuartos de ida de la Copa Bolivia

La academia cruceña logró un triunfo ajustado y definirá la serie de los cuartos de final de ida del torneo interserie en Oruro 

Martin Suarez Vargas

19/11/2025 19:10

César Menacho celebrando el gol del triunfo para Blooming frente a Real Oruro. Foto: Club Blooming.

La academia cruceña logró un triunfo ajustado ante Real Oruro en el estadio Real Santa Cruz, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Bolivia, dejando todo por definirse en el encuentro de vuelta en Oruro.

El partido comenzó complicado para Blooming: a los 68’, Yerko Vallejos abrió el marcador para Real Oruro, que salió a jugar de igual a igual y no se replegó. Sin embargo, Gabriel Valverde empató a los 72’, y cuando el encuentro estaba por finalizar, César Menacho marcó el gol del triunfo a los 90+3’.

El duelo de vuelta se disputará el martes 25 de noviembre desde las 19:00 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, donde Blooming buscará mantener la ventaja para avanzar a las semifinales.

