TSE: Se usarán hasta tres papeletas diferentes en las elecciones subnacionales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este jueves que en las próximas elecciones subnacionales, programadas para el 22 de marzo de 2026, se utilizarán dos y hasta tres papeletas, dependiendo del departamento, debido a las particularidades de cada región y los diferentes niveles de autoridad que serán elegidos.

Ávila explicó que en la mayoría del país se emplearán dos papeletas principales: la correspondiente al Gobierno Departamental, donde se eligen gobernadores y asambleístas, y la papeleta municipal, destinada a la elección de alcaldes y concejales.

“Vamos a tener dos papeletas en cada departamento, en algunos, como en el caso de Tarija, tres papeletas porque vamos a ir a una autonomía regional. Estamos hablando que las dos papeletas principales de toda Bolivia van a ser la papeleta de gobierno departamental (…) y la papeleta municipal. En el caso de Tarija tenemos un tercer formato de papeleta, que eligen al ejecutivo regional del Chaco, asambleístas regionales y dos ejecutivos de Caraparí y Villamontes. En el caso del Beni, se eligen también corregidores y subgobernadores, por lo tanto, todas esas papeletas tienen sus características”, detalló Ávila en conferencia de prensa.

El vocal recordó que en los comicios subnacionales se eligen más de 5.000 cargos públicos en más de 300 municipios de los nueve departamentos, lo que convierte este proceso en uno de los más amplios y complejos del sistema electoral boliviano.

Ávila aseguró que el TSE ya trabaja en la planificación para garantizar una logística eficiente y segura en todo el territorio nacional.

“Como Órgano Electoral vamos a garantizar esta logística en los nueve departamentos”, afirmó.

