¿Quién es Jorge García Pinto, el nuevo ministro de Justicia?

A través del Decreto Supremo 5491, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, designó, este miércoles, a Jorge Franz García Pinto como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

Red Uno de Bolivia

20/11/2025 10:33

La Paz

Jorge Franz García Pinto, quien hasta este jueves ejercía como viceministro de Régimen Interior y Policía, fue posesionado como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Freddy Vidovic, apartado del cargo debido a una sentencia penal ejecutoriada en su contra.

Según información del Gobierno, García Pinto es abogado y cuenta con experiencia en gestión pública. En 2015 ocupó el cargo de director general de Asesoría Jurídica del Gobierno Municipal de El Alto, entre otras funciones en instituciones del Estado.

La designación de García Pinto se realizó mediante el decreto 5491.

García Pinto había sido designado como viceministro de Régimen Interior y Policía, el 11 de noviembre, por Oviedo.

