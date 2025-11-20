TEMAS DE HOY:
Política

Freddy Vidovic se pronuncia tras su destitución: “No es una decisión justa, pero la respeto plenamente”

El exministro remarcó que su separación del cargo no está vinculada a hechos de corrupción ni a la situación legal que trascendió recientemente.

Hans Franco

20/11/2025 12:45

Foto: Exministro de justicia Freddy Vidovic (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El exministro de Justicia, Freddy Vidovic, ofreció este jueves su primera declaración pública luego de ser destituido del cargo, asegurando que, aunque considera que la decisión del presidente Rodrigo Paz “no es justa”, la acata plenamente. La salida de Vidovic se produjo después de que el Gobierno conociera la existencia de una sentencia ejecutoriada de 2015, situación que generó cuestionamientos sobre su habilitación para ejercer funciones públicas.

“Hemos tomado conocimiento de la decisión del señor presidente; aunque no nos parezca justa, la respetamos. El señor presidente tiene toda la atribución para tomar este tipo de decisiones”, señaló Vidovic en conferencia de prensa.

El exministro remarcó que su separación del cargo no está vinculada a hechos de corrupción ni a la situación legal que trascendió recientemente. En ese marco, agradeció al presidente Paz y al vicepresidente Edmand Lara, con quienes dijo compartió una “lucha conjunta” contra la corrupción y la impunidad durante su breve gestión.

Vidovic afirmó sentirse en calma y reafirmó su confianza en el proceso que afronta:

“Mi persona está con Dios, con el pueblo y con la ley. Estoy tranquilo, fortalecido y más firme que nunca”, expresó al concluir su declaración.

Mire el video: 

 

