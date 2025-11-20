Ministro de Gobierno: “Vidovic tiene sentencia y no puede ejercer cargo público”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este miércoles por la noche en conferencia de prensa que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, fue informado sobre una sentencia ejecutoriada que pesa contra el recién posesionado ministro de Justicia, Freddy Vidovic, con esa sentencia señaló que "no puede ejercer cargo público”

La autoridad detalló que el fallo corresponde a un proceso abreviado emitido en 2015 y que llama la atención que no figure en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).

Durante la conferencia de prensa, Oviedo sostuvo que existe una sentencia ejecutoriada en contra de Freddy Vidovic, basada en la resolución Nº 192/2025, del 30 de mayo de 2015. En dicho documento, explicó que se concede el procedimiento abreviado solicitado por Vidovic, quien fue condenado a tres años de privación de libertad por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros tipos penales.

“Se emitió una sentencia o una resolución Nro. 192/2025 del 30 de mayo del 2015, mediante la cual se concede la solicitud de procedimiento abreviado para el ciudadano Freddy Vidovic. Esta sentencia da tres años de privación de libertad”, manifestó Oviedo.

Asimismo, Oviedo expresó su sorpresa al informar que este antecedente no aparece registrado en el Rejap, lo que dijo podría abrir una nueva línea de investigación.

“Una cosa que a mí me llamó la atención es que este hecho jurídico no figura en el Rejap, que seguramente será otro punto que tendremos que investigar”, afirmó.

El ministro dijo que Freddy Vidovic, de manera voluntaria renuncio a la apelación restringida respecto al caso, eso hace que esta sentencia este plenamente ejecutoriada. El caso fue puesto a conocimiento del presidente Rodrigo Paz.

