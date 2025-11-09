TEMAS DE HOY:
¿Qué dijo el nuevo ministro de Justicia sobre Evo Morales?

Freddy Vidovic afirmó que “nadie está por encima de la ley” y anticipó una reforma judicial con apoyo del Legislativo. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/11/2025 13:16

El nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic, aseguró este domingo que Evo Morales tiene que someterse a la justicia como cualquier ciudadano boliviano, al recalcar que en el nuevo Gobierno no habrá impunidad ni privilegios ante la ley.

“El señor Evo Morales, por supuesto, tiene que someterse a la justicia como cualquier ciudadano boliviano. No hay absolutamente nadie encima de la ley, nadie encima de la Constitución, nadie encima de la patria”, declaró Vidovic tras su posesión en el cargo.

El ministro enfatizó que la lucha contra la corrupción y la reforma de la justicia serán las principales prioridades de su gestión, en línea con los lineamientos anunciados por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

“La bandera que ustedes siempre han escuchado desde el principio con el presidente y el vicepresidente es la lucha frontal contra la corrupción y cero impunidad”, señaló.

Vidovic adelantó que se revisarán todos los procesos donde existan indicios de corrupción y que las autoridades o funcionarios implicados serán sometidos a la justicia.
 

