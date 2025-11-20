Cochabamba: investigan la muerte de un hombre hallado dentro de un vehículo

La Fiscalía Departamental de Cochabamba abrió una investigación de oficio para esclarecer la muerte de Orlando C. H., de 34 años, quien fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro de un vehículo la noche del 19 de noviembre. El hallazgo se registró en inmediaciones de la avenida Fuerza Aérea y av. Copacabana, una zona transitada del municipio.

Según informó el fiscal departamental Osvaldo Tejerina Ríos, el cuerpo fue descubierto en el asiento trasero del automóvil, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La escena llamó de inmediato la atención de las autoridades debido a las lesiones visibles en la víctima.

Un testigo clave relató que Orlando había intentado encender su vehículo sin éxito, por lo que solicitó una grúa y decidió esperar dentro del motorizado hasta recibir auxilio. Minutos después, uno de los trabajadores de la posta cercana se acercó al auto y notó que el hombre no presentaba signos vitales.

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizan las pesquisas para determinar si la muerte está relacionada con un hecho delictivo y para reconstruir los últimos minutos de vida del hombre. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo policial y se aguardan peritajes forenses que permitan establecer la causa exacta del deceso.

