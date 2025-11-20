TEMAS DE HOY:
VIDEO: Miss Noruega sorprende en el Miss Universo 2025 con un traje de salmón

La representante de Noruega apareció en el escenario del certamen portando un traje nacional inspirado en el representativo pez.

Ligia Portillo

20/11/2025 10:30

VIDEO: Miss Noruega sorprende en el Miss Universo 2025 con un traje de salmón. Foto: Captura de pantalla
Filipinas

Este miércoles 19 de noviembre se vivió la competencia preliminar del Miss Universo 2025, donde las 122 candidatas desfilaron en traje típico, traje de baño y traje de gala. Entre tantas propuestas, una se llevó todas las miradas: Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega.

La representante nórdica apareció en el escenario con un traje nacional inspirado en el salmón, un guiño a la tradición pesquera del país y a uno de sus símbolos más reconocidos. La elección buscaba reflejar “la esencia de Noruega como productor líder de este pescado”.

 

El vestuario no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Durante el react 13, los comentaristas no ocultaron su sorpresa: Helenia Melan comentó: “Esto está interesante”, JuanFra Matamala señaló que “el traje fue muy criticado en redes sociales”, Pía Pérez agregó: “No suelo ser tan negativa, pero lo encontré muy feo”.

Sin embargo, hubo quienes valoraron la propuesta artística: “No sé si me gustó el traje por sí, pero me gustó la propuesta”, reconoció la modelo invitada al espacio digital.

Entre risas y opiniones divididas, el traje de salmón de Miss Noruega se aseguró un lugar en la memoria del certamen, demostrando que en Miss Universo no todo es glamour, también hay espacio para la creatividad y la sorpresa.

Mira el video:

 

