Hincha de La Verde abraza foto de un familiar fallecido en el estadio tras la clasificación al repechaje

Un gesto de amor y fe se volvió símbolo durante la histórica clasificación de Bolivia al repechaje.

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 11:15

Captura de pantalla video de redes sociales.
El Alto, La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa a un hincha de la selección boliviana llevando la foto de un familiar fallecido al estadio. Tras el pitazo final que confirmó la histórica clasificación de Bolivia al repechaje, el hombre abrazó el retrato y no pudo contener las lágrimas, mientras celebraba junto a otros simpatizantes.

La emotiva escena conmovió a miles de usuarios en internet, quienes compartieron mensajes recordando a sus propios seres queridos. Uno escribió:

“Estamos a un pasito, papá!!! Te mando un abrazo enorme hasta el cielo, te extraño mucho. ¡Viva Bolivia!” Otro agregó: “Mi abuelo desde el cielo festejó. Me pongo en sus zapatos; tenía un amigo que quería ver a Bolivia en un repechaje, pero ya no está con nosotros. Sé que lo está viendo”.

Este acto se convirtió en un símbolo del amor incondicional por la Verde y del vínculo que trasciende generaciones, recordando que la pasión por el fútbol puede unir a los vivos y a los que ya partieron.

