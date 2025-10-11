¡Conmovedor! Hijo del fallecido DT Miguel Russo anotó un gol y rompió en llanto

Ignacio “Nacho” Russo vivió uno de los momentos más conmovedores de su carrera durante el partido entre Tigre y Newell’s en Rosario, apenas horas después del fallecimiento de su padre, el histórico entrenador Miguel Ángel Russo. El delantero de 24 años decidió jugar el encuentro, cumpliendo lo que, según sus propias palabras, habría sido el deseo de su padre.

A los 22 minutos del primer tiempo, Nacho abrió el marcador tras una asistencia de David Romero, y en su festejo se arrodilló y se llevó las manos al rostro, conteniendo la emoción. Sus compañeros lo abrazaron y lo consolaron, mientras que el delantero mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor” y besó el brazalete negro en su brazo, dedicándole el gol a Miguel Ángel Russo.

Previo al partido, un minuto de silencio en honor al entrenador fallecido emocionó a jugadores y aficionados. Nacho, con lágrimas, fue consolado tanto por sus compañeros como por el cuerpo arbitral y rivales en el campo. La decisión de jugar fue tomada por el propio jugador, con el respaldo de la dirigencia de Tigre y del entrenador Cristian Fabbiani de Newell’s.

El partido terminó 1-1, pero la atención estuvo puesta en la emotiva presencia de Nacho Russo en el terreno de juego y el homenaje a su padre, que generó una gran repercusión en redes sociales y en el fútbol argentino. La trayectoria de Nacho comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario y continuó en distintos clubes, consolidándose actualmente en Tigre, donde ha marcado nueve goles en 32 partidos.

Mira la programación en Red Uno Play