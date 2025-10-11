Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, relató el momento de sorpresa y confusión con el que recibió la noticia del Premio Nobel de la Paz otorgado a su madre.

“Se me paró el corazón”, dijo en una entrevista con la AFP. “Recibí más de 20 llamadas y mensajes. Pensé lo peor”.

Desde Nueva York, Sosa contó que por un momento temió que su madre, líder opositora venezolana actualmente en la clandestinidad, hubiera sido detenida. En cambio, se enteró de que había sido reconocida a nivel mundial.

“Fue un momento de éxtasis. Me temblaban las manos, no lo podía creer. Recordé los años de sacrificio de mi mamá, de nuestra familia, de los venezolanos”, expresó.

Machado recibió el Nobel tres días después de cumplir 58 años, celebración que compartió a distancia con su familia mediante una videollamada.

“Dije: ya, suficiente Zoom. Provoca abrazarnos”, expresó entre lágrimas contenidas. “No hay espacio para desanimarse en esta familia”.

“Una mamá corriente”

Sosa, de 34 años, describió a su madre como una mujer “justa” y exigente, pero también cercana y con sentido del humor.

“Es una mamá como muy corriente. Le cuestiono todo, como cualquier hija”, dijo con una sonrisa.

Recordó que desde que Machado pasó a la clandestinidad, ha aprendido a realizar tareas domésticas que antes no hacía, algo que la familia intenta tomar con humor.

“Ya me muero por probar sus arepas, que deben estar a nivel restaurante”, bromeó.

A pesar de los riesgos y la distancia, madre e hija hablan todos los días, más que cuando Machado estaba en libertad.

Nunca le pidió que se detuviera

Sosa recordó un momento en 2013, cuando su madre fue golpeada en la Asamblea Nacional. Pensó en pedirle que dejara la política, pero terminó diciéndole que siguiera.

“Es una causa más grande que nosotros. Más grande que ella misma. Es algo que trasciende Venezuela”, sostuvo.

En Instagram, Sosa compartió el video en el que su madre recibe la noticia del Nobel, junto a un mensaje:

“Con tu convicción, nos devolviste a millones la esperanza. Qué ganas tengo de abrazarte —hoy un poco más que siempre”.

Mira la programación en Red Uno Play