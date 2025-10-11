De una foto en la infancia a compartir la cancha: el emotivo reencuentro de Timorán con Lampe

El destino volvió a unir a Marcelo Timorán y Carlos Lampe, dos generaciones del fútbol boliviano que se encontraron nuevamente, esta vez como compañeros en la selección nacional. Cuando era niño, Timorán se había tomado una fotografía con Lampe, quien en ese entonces defendía el arco de GV San José, su gran referente bajo los tres palos.

Años después, el joven mediocampista que hoy milita en el CF Córdoba cumplió aquel sueño al compartir vestuario con su ídolo durante la victoria de Bolivia por 1-0 sobre Jordania, en el marco de la doble fecha FIFA. El encuentro se disputó en territorio jordano y el único tanto del partido fue anotado por Robson Matheus a los 90+3’.

Tras el pitazo final, ambos futbolistas se tomaron una nueva fotografía, sellando un reencuentro cargado de emoción. Marcelo Timorán compartió la imagen en sus redes sociales con un mensaje breve pero sincero: “Gracias, leyenda”. Luego de que Carlos Lampe también postera una foto en su instagram con Timorán felicitándolo por su debut en la selección absoluta de Bolivia. El próximo martes, La Verde volverá a enfrentar a Jordania en el cierre de la doble fecha amistosa.

