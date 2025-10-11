TEMAS DE HOY:
Uno decide

¿Cuántos consultados ya tienen sus votos decididos y cuántos aún pueden cambiar de opinión?

  

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 23:16

La Gran Encuesta Nacional de Red Uno, rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre, también consultó si los ciudadanos ya tienen su decisión tomada o si puede variar ¿Qué dijeron los consultados?

'¿Diría que su voto ya está decidido totalmente o todavía hay posibilidad de que cambie?' Esa fue una de las preguntas que se hizo a los ciudadanos en la Gran Encuesta Nacional rumbo a la segunda vuelta.

Como resultado se tuvo que el 77,6% ya tiene su voto totalmente decidido, mientras que el 22,4% aun puede cambiar su decisión.

