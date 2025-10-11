TEMAS DE HOY:
Óscar Villegas destaca el triunfo de La Verde y su posible ascenso en ranking FIFA

El técnico de la Verde resalta que el triunfo suma puntos clave para mejorar la posición en el ranking FIFA rumbo al Mundial 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/10/2025 21:26

Bolivia

La selección boliviana de fútbol consiguió una victoria importante al vencer 1-0 a Jordania, un triunfo que no solo se refleja en el marcador, sino que también podría significar un ascenso en el ranking FIFA, según expresó Óscar Villegas, director técnico de la Verde.

Villegas explicó que esta victoria podría hacer que Bolivia suba del puesto 77 a entre el 74 y 75 en la clasificación mundial.

“Esta victoria de la Verde le podría hacer ascender dos posiciones más en el ranking FIFA para llegar mejor ubicado al momento de enfrentar a su rival en el repechaje de clasificación al Mundial 2026”, afirmó.

Con el triunfo, Bolivia sumó un incremento de 4.43 puntos en el ranking, alcanzando un total estimado de 1,336.67 puntos. “Dependiendo de los resultados de otras selecciones cercanas en puntaje, este avance podría ubicar a Bolivia entre los puestos 74 y 75”, detalló Villegas.

El director técnico valoró el desarrollo del partido y el esfuerzo de sus jugadores. “Creo que los números hablan bastante bien de lo que hicimos en cuanto a posición, en cuanto a llegadas y a todo lo que generamos, siempre intentando jugar”, comentó.

Villegas destacó además la jugada clave de Robson que permitió la anotación del único gol del partido. 

Asimismo, enfatizó que vencer a un rival mejor posicionado fortalece la confianza del equipo y consolida el proceso de renovación de la Verde, que busca mejorar su ubicación global y llegar mejor preparada al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

 

