Con golazo de Robson Matheus Bolivia derrotó 1-0 a Jordania

Bolivia derrotó a Jordania en Estambul con un golazo del mediocampista de Bolívar, Robson Matheus, en los últimos minutos del partido. El futbolista sacó un potente remate que se coló en el ángulo del guardameta rival.

El amistoso internacional disputado en Turquía fue triunfo para Bolivia, que venció 1-0 a Jordania con un verdadero golazo de Robson Matheus cuando se jugaba el minuto 90+3 del partido. Robson recibió un pase por la banda derecha, enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo que se coló en el ángulo del guardameta Yazzed Abulaila.

En el primer tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Óscar Villegas, quienes desperdiciaron varias ocasiones claras de gol. Enzo Monteiro, Miguel Terceros y el propio Robson Matheus no estuvieron precisos en la definición.

En la segunda parte, La Verde siguió buscando los caminos para conseguir el triunfo; sin embargo, la buena respuesta de la defensa jordana hizo que los ataques se diluyeran. En una jugada combinada, los jordanos sacaron un potente remate que terminó impactando en el poste derecho de Lampe.

Pero sobre el final llegó el gol de la celebración, cuando Matheus sacó un misil imposible de atajar para el arquero rival. El resultado de este y los demás partidos amistosos que Bolivia jugará en octubre y noviembre servirán para la acumulación de puntos en el ranking FIFA. De ello dependerá si la Selección deberá disputar uno o dos partidos en el repechaje mundialista del próximo año.

MINUTO A MINUTO.

TAPADA MONUMENTAL DE LAMPE, PARA EVITAR EL GOL DE JORDANIA.

93'| GOOOOOOOOOOOL, ROBSON MATHEUS REMATA AL ÁNGULO Y PONE EL 1-0 PARA BOLIVIA ANTE JORDANIA.

89' ST| Tiro libre en salida para Jordania, Bolivia toma bien las marcas.

79' ST| Algarañaz intentó hacer una chilenita y termina golpeando la cabeza de un rival.

77' ST| Tiro de esquina para Bolivia.

Se reciente el arquero de Jordania Nour Bani y sale lesionado, en su reemplazo ingresa Yazeed Abulaila.

67' ST| Tremenda tapada del arquero de Jordania, tras un espectacular remate de jugador boliviano.

64' ST| Lucas Chávez cae víctima de falta de un jugador de Jordania y tiro libre para Bolivia.

62' ST| Tarjeta amarilla para jugador de Jordania, por agarron a Robson Matheus.

Jordania se vuelca al ataque Bolivia se repliega.

57'| Remate potente de Jordania impacta en el poste derecho de Lampe.

Bolivia continúa teniendo la posesión del balón y ataca a Jordania.

47' ST| Cae Héctor Cuéllar víctima de falta, tiro libre para Bolivia y recupera Jordania.

EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO.

Tiro libre para Bolivia, rechazó Jordania y el balón llegó a los pies de Lampe.

Se adicionan 2 minutos más al partido.

43' PT| Miguelito pierde una clara ocasión de gol frente al arquero, tras un buen pase de Gabriel Villamil.

42'| Tiro libre para Jordanial, tras falta en ataque de Roberto Carlos Lampe.

41' PT| Ataque boliviano se desvanece tras mala combinación de pared entre Terceros y Monteiro.

40' PT| Tiro libre para Jordania, el balón llega a las manos de Carlos Lampe, portero de La Verde.

39' PT| Tiro de esquina para Jordania, quisieron jugar rápido pero Luis Haquín leyó bien la jugada y recuperó el balón.

37' PT| Ataca Jordania, pero su contragolpe se disluye ante la marca de Haquín y Arroyo defensores de Bolivia.

36'PT| Remate débil de Héctor Cuéllar y por poco suelta el balón el arquero, se salva Jordania.

34' PT| Cabezazo de Enzo Monteiro tras un tiro de esquina ejecutado por Miguelito y los defensores jordanos sacan el balón desde la línea.

Bolivia está bien dentro del campo de juego, lleva la iniciativa y realiza ataques en el arco de Jordania.

El futbolista Reziq Bani Hani cae pesadamente en el campo de juego y se reciente de una lesión. Se paraliza el partido. Luego se repone.

Bolivia toma la iniciativa en los primeros minutos del partido, arrinconando por momentos a Jordania.

Comenzó el partido.

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.

Mira la programación en Red Uno Play