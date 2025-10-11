“Por reinvención empresarial” Empacar Energy recibe reconocimiento en la Expoteco de Oruro

El galardón fue otorgado en la categoría de reinvención empresarial, en reconocimiento a los esfuerzos de la compañía por mejorar sus procesos, productos y servicio al público.

“Es un reconocimiento que nos dieron aquí en la empresa, la verdad es que nos sentimos muy contentos. Este premio lo sentimos con mucho cariño, porque refleja nuestra labor en la reinvención empresarial”, afirmó Mary Rocabado, gerente regional de Empacar Energy.

Durante la expoferia, la empresa presentó sus productos a transportistas, al sector agropecuario y al transporte pesado, destacando las ventajas de su diésel de alta calidad.

“Es totalmente puro, no está mezclado con nada, es bajo en azufre y tiene un buen rendimiento. El diésel que ofrecemos permite recorrer 15 kilómetros por litro, algo que no ocurre con otros combustibles”, explicó Rocabado.

El reconocimiento reafirma el compromiso de Empacar Energy con la innovación tecnológica, la eficiencia en sus productos y la atención a sus clientes, consolidándose como un referente en el sector energético del país.

