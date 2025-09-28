Nibol Nissan reafirma su liderazgo en el sector automotriz boliviano con una participación destacada en la Expocruz 2025, donde el gran protagonista es el nuevo Nissan Kicks. La marca sorprende a los visitantes con beneficios únicos como precios especiales de feria, garantía extendida de hasta 5 años o 150.000 km, y financiamiento del 100% mediante crédito bancario.

El nuevo Nissan Kicks: tecnología y diseño que marcan tendencia

El centro de atención del stand de Nibol Nissan es el nuevo Nissan Kicks, un modelo que combina diseño moderno, eficiencia y tecnología de vanguardia. Su estilo urbano y dinámico lo convierte en la opción ideal para quienes buscan un vehículo versátil, perfecto tanto para la ciudad como para los viajes en carretera.

Con características innovadoras de seguridad y conectividad, el nuevo Kicks se posiciona como un SUV diseñado para responder a las nuevas demandas de movilidad de los bolivianos.

Expocruz 2025: Nibol Nissan presenta el nuevo Kicks con beneficios exclusivos de feria

Beneficios exclusivos en feria

Durante la Expocruz 2025, miles de visitantes se acercan al stand de Nibol Nissan atraídos por promociones diseñadas exclusivamente para la feria. Los compradores aprovechan precios preferenciales y la posibilidad de asegurar su vehículo nuevo con una garantía extendida de hasta 5 años o 150.000 km, un respaldo que ofrece tranquilidad y confianza en la durabilidad y calidad de la marca.

Gracias a la presencia de bancos aliados en el mismo stand, los clientes acceden a planes de financiamiento que cubren hasta el 100% del valor del vehículo, con tasas competitivas y plazos flexibles. Esta integración convierte la experiencia en un proceso ágil, seguro y accesible, permitiendo que más familias y profesionales concreten el sueño de estrenar un Nissan 0 km.

Reconocimiento a la excelencia

En esta edición de la feria, Nibol Nissan también recibe un importante reconocimiento: la Palmera Dorada en la Categoría Comercio. Este galardón, uno de los más prestigiosos de Expocruz, confirma el compromiso de la marca con la innovación, el servicio y la excelencia en el sector automotriz.

Compromiso con los bolivianos

Para Nibol Nissan, la Expocruz 2025 es mucho más que una vitrina: es una oportunidad para conectar con la sociedad boliviana y mostrar todo el valor de su propuesta. La combinación del nuevo Nissan Kicks, la garantía extendida de hasta 5 años o 150.000 km, el financiamiento del 100% y el respaldo de un equipo comprometido, consolidan a la marca como líder indiscutible del sector automotriz nacional y como referente de confianza para los bolivianos.