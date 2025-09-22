En un cóctel lleno de sorpresas, PIL Bolivia inauguró su stand en Expocruz 2025 denominado el Mundo Mágico PIL, el cual ofrece a los visitantes de la feria una experiencia multisensorial, que combina magia, innovación y nostalgia. Además, para esta ocasión, la compañía ha preparado un pack exclusivo de productos a tan solo Bs 65.

“El stand narra de manera emotiva la historia de los 65 años de PIL Bolivia y la presencia de la marca en diversos momentos especiales de generaciones de bolivianos, desde los desayunos con mamá, las meriendas en el colegio, los juegos en los barrios y otros recuerdos que atesoramos”, señaló Daniel Aguilar Cabrera, Gerente General de la compañía.

En el Mundo Mágico PIL, los visitantes descubrirán un mundo secreto y encantado que se encuentra al atravesar una heladera. En este espacio, denominado PILverso, habitan personajes únicos y divertidos que representan los productos icónicos de la compañía y revelan la cadena de valor que permite a PIL Bolivia estar presente en la vida y tradición de millones de bolivianos.

PIL Bolivia abre las puertas de un “Mundo Mágico” en homenaje a sus 65 años

“Tal como señala nuestro nuevo propósito corporativo: Crecemos juntos alimentando a Bolivia, el crecimiento obtenido en estos 65 años de vida ha sido posible gracias al esfuerzo compartido con los productores, proveedores, colaboradores y, por supuesto, nuestros clientes y consumidores quienes forman parte fundamental de la cadena de valor de PIL Bolivia”, manifestó Aguilar.

Por su parte, la gerente de Marketing de PIL Bolivia, Laura Lozano, destacó que cada producto PIL mantiene estándares de calidad y un sabor profundamente arraigado en el paladar de los bolivianos, evocando recuerdos de momentos compartidos. “Con esa inspiración, hemos creado un mundo mágico donde los visitantes podrán disfrutar de sus marcas favoritas: Pilfrut, SOY, Pura Vida, mantequilla PIL, yogurt y leches PIL”, afirmó.

Un ‘pack mágico’ por los 65 años

Otra de las novedades que la compañía presentará en Expocruz 2025 es la venta de un pack exclusivo de productos por Bs 65, el cual incluye: dos leches en polvo instantánea de 120 gramos, dos leches evaporadas Tetra de 350 g, dos potes de dulce de leche de 250 gramos, un jugo Pura Vida de 500ml y dos Juguitos de 150 mililitros.

“Con estas propuestas tanto en experiencia, como en productos, buscamos que cada visitante reviva parte de su propia historia, para que sigamos construyendo y alimentando juntos una mejor Bolivia”, concluyó Lozano.

Un tributo al futuro

En este aniversario, PIL Bolivia no solo celebra el pasado, sino que proyecta su compromiso hacia el futuro, impulsando la innovación con la inclusión de opciones sin lactosa, sin azúcar y funcionales. Además, la compañía es un actor fundamental en la economía local, brindando apoyo sostenido a productores y proveedores bolivianos.

Cabe también destacar que PIL Bolivia aplica medidas para impactar favorablemente al entorno, con programas de eficiencia energética, gestión de agua y reducción de residuos.

Acerca de PIL Bolivia

PIL Bolivia es una marca líder con tradición y presencia nacional. Sucesivas generaciones han consumido y consumen sus productos, que son infaltables en los hogares bolivianos y llegan a los nueve departamentos del país a través de más de 40 mil puntos de venta en ciudades y áreas rurales, generando empleos directos e indirectos para más de 2 mil familias.

PIL Bolivia produce leche y sus derivados, así como un creciente portafolio de marcas de alimentos y bebidas saludables. Se caracteriza por la innovación y diversificación, que combina productos fuertemente arraigados en la preferencia de los bolivianos y nuevas propuestas que se alinean con las necesidades actuales de los consumidores; quienes están en el centro de las decisiones de la compañía, que se preocupa por brindar alimentación saludable y confiable a millones de bolivianas y bolivianos.

La compañía es líder de la industria láctea nacional; tiene 65 años de existencia y desde 1996 forma parte del Grupo Gloria, importante conglomerado industrial de capitales peruanos presente en ocho países de Latinoamérica.

