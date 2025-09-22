TEMAS DE HOY:
Policial

Realizan el velorio simbólico en Santa Cruz del abogado que murió acribillado en Beni

Con dolor y consternación realizan el velorio simbólico de Limber Cruz Bazán, el abogado de 39 años que murió acribillado. Su cuerpo llegará al mediodía de este lunes a Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

22/09/2025 10:34

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Este domingo por la noche, se realizó un velorio simbólico en Cotoca, Santa Cruz, de Limber Cruz Bazán, el abogado de 39 años, que murió tras ser acribillado en el departamento de Beni.

Francia Sánchez Cruz, prima del fallecido señaló además que el cuerpo de su primó llegará hasta Santa Cruz, al mediodía.

“Estamos realizando un velorio simbólico, esperando los restos mortales de mi primo Limbert, quien fue acribillado en el Beni, en Guayaramerín, y estamos esperando sus restos para darle cristiana sepultura en su pueblo natal Cotoca”, manifestó Sánchez.

La familia pidió a las autoridades que se investigue el hecho y se dé con el paradero de las personas que sin piedad lo asesinaron.

“Mi primo tenía cuatro hijos que quedan en orfandad”, afirmó Sánchez.

La familiar recordó a su primo como un joven profesional con mucho futuro y esperanza de vida. Señaló que se fue a Beni en busca de trabajo, hace siete años.

Limbert Cruz Bazán, abogado, residía desde hace siete años en Guayaramerín, donde había formado toda una vida junto a su esposa y sus cuatro hijos. Según relataron sus familiares, dos de los menores vivían con él en Beni. La familia afirma que desconocía cualquier situación de riesgo o conflicto en la vida del profesional, y se enteraron del asesinato por los medios y redes sociales.

 

