Aprehenden a la directora del colegio Saracho tras la muerte de una estudiante en el “festival Saracho Fest”

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este lunes sobre la aprehensión de la directora del colegio Nacional Juan Misael Saracho, donde se realizó un evento estudiantil por el Día de La Primavera, evento que terminó con la muerte de una estudiante.

“Se procedió a la aprehensión de la directora, y se procedió a la aprehensión de un integrante del conjunto, quien se habría arrojado del escenario, provocando un efecto dominó en el público, donde las personas han retrocedido el momento que se arrojó y posteriormente fueron hacía adelante”, manifestó Morales.

Junto a la aprehensión de la directora, también se aprehendió al cantante de la agrupación musical Sangre Cumbiera, grupo que realizaba su show, al momento de producirse la avalancha.

Producto del hecho una estudiante falleció y otra se encuentra en terapia intensiva con diagnóstico reservado. Ambas personas son investigadas por el presunto delito de homicidio culposo, el caso se encuentra en investigación.

Este domingo un terrible hecho se reportó en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Se denunció además que existió la reventa de entradas lo que produjo que el campo deportivo del colegio donde se realizó el evento, termine completamente abarrotado de personas, que podría haber provocado el hecho.

