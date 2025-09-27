Despedida con dolor: Huanuni da el último adiós a María René, segunda víctima del 'Saracho Fest'

El dolor y la consternación se apoderaron del coliseo del Colegio Guido Villagómez en Huanuni, donde familiares, amigos y compañeros de escuela despidieron a María René Carvajal Contreras, la joven de 16 años que se convirtió en la segunda víctima fatal de la avalancha humana ocurrida en el "Saracho Fest" de Oruro.

María René falleció tras luchar por su vida durante cuatro días en el Hospital Obrero de Oruro. Su muerte se suma a la de su prima, una joven de 18 años que estudiaba Derecho y que fue la primera víctima en perder la vida durante el caótico festival, celebrado el pasado 21 de septiembre por el Día del Estudiante.

Homenaje a una alumna querida

El velatorio en el coliseo de su unidad educativa reflejó la profunda tristeza de la comunidad. Las fotografías muestran el ataúd blanco rodeado de ofrendas florales, cirios y una pelota de básquetbol sobre el féretro como un homenaje a su vida estudiantil en el Guido Villagómez.

María René Carvajal Contreras, alumna de Huanuni, había viajado a la ciudad de Oruro para asistir al festival, que contó con la presentación de grupos como Sangre Cumbiera. Las desgarradoras escenas de familiares y allegados abrazando el ataúd ilustran la magnitud de la pérdida para dos familias que, ahora, lloran la partida de dos de sus jóvenes miembros a causa de la tragedia.

La comunidad educativa y los pobladores de Huanuni exigen justicia y esclarecimiento total de las circunstancias que llevaron a la fatal estampida en el colegio Saracho, un evento que debía ser de celebración y terminó en luto.

