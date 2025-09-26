Caso 'Saracho Fest': Fiscalía amplía investigación tras muerte de la segunda víctima

La muerte de una adolescente de 16 años, identificada como María René, ha escalado la gravedad del caso 'Saracho Fest', obligando al Ministerio Público a redireccionar la investigación. El evento, que terminó en una fatal avalancha, ahora suma dos víctimas fatales.

El fiscal de materia, Alex Vargas, confirmó el deceso de la menor, señalando que la nueva víctima es menor de edad, a diferencia de la primera que tenía 18 años, lo que introduce una "otra condición" al proceso.

Vargas indicó que la investigación continuará, aunque la familia está "muy acongojada". El tipo penal se mantiene, por el momento, como homicidio culposo, pero está sujeto a un análisis.

"Tenemos que esperar el protocolo de la autopsia a efectos de poder determinar el fallecimiento de la segunda víctima," declaró Vargas.

El Ministerio Público ha prometido tomar las acciones necesarias para "llegar a la verdad histórica del hecho," reconociendo que una actividad de esa naturaleza no podía haber terminado bajo estas circunstancias.

El fiscal reveló que la investigación se ampliará a otras personas y que el número de investigados ya asciende a unas 16 personas. Los involucrados pertenecen a diversos sectores y niveles de responsabilidad: la directora del colegio, el cantante de la agrupación Sangre Cumbiera, padres de familia de la junta escolar, miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y otros que participaron en la realización del evento, como padres de familia y estudiantes.

También confirmó que, fuera de las dos víctimas fatales, no hay más heridos internados o que se tenga conocimiento. El proceso busca determinar las responsabilidades de quienes permitieron que la actividad se llevara a cabo sin las medidas de seguridad adecuadas.

