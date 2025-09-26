Muerte de la segunda víctima en 'Saracho Fest': Defensa de vocalista pide enfocarse en la organización

Tras confirmarse el fallecimiento de María René, de 16 años, la segunda víctima de la avalancha humana en el 'Saracho Fest', la defensa de uno de los investigados, Percy Ríos (vocalista del grupo Sangre Cumbiera), se pronunció sobre el caso.

El abogado Óscar Ayala lamentó la muerte de la menor, ocurrida por una "descompensación" y "muerte súbita" mientras estaba en terapia intermedia, y señaló que la Fiscalía debe investigar las causas exactas del deceso.

La clave estaría en los videos y la organización

El jurista enfatizó que la clave para determinar las responsabilidades penales recae en el análisis de las pruebas secuestradas.

"Lo más importante será que se produzca y materialice la reproducción de los DVR's que han sido secuestrados porque ahí se podrá evidenciar todo lo que ha sucedido y quiénes han sido las personas que han causado esa avalancha", indicó Ayala.

La defensa del músico insistió en que la investigación debe enfocarse en determinar quiénes causaron la primera avalancha y, sobre todo, ampliar las investigaciones a la organización del evento. Ayala sostuvo que, al tratarse de un delito de tipo culposo (sin intencionalidad), la responsabilidad recae en quienes "han incumplido una infracción del deber de cuidado."

"Es la organización que tenía la obligación de corroborar medidas de seguridad y todo lo concerniente a la seguridad de las personas que iban a estar presentes," argumentó.

El abogado destacó que los miembros del grupo musical socorrieron a otras dos mujeres que fueron subidas al escenario para protegerlas de la multitud, demostrando su colaboración en la emergencia.

