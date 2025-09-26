¡Urgente! Fallece la segunda víctima del ‘Saracho Fest’ tras días en terapia

La tragedia ocurrida durante el festejo por el Día del Estudiante en el Colegio Juan Misael Saracho, de Oruro, se ha agravado. La noche de este jueves, se confirmó el fallecimiento de la segunda víctima de la avalancha humana que se desató el pasado domingo 21 de septiembre en el evento conocido como 'Saracho Fest'.

La víctima es una adolescente de 16 años que se encontraba en terapia intermedia del Hospital Obrero desde el día del suceso. Su deceso se produjo a causa de una descompensación en el hospital, según las primeras informaciones. Se intentó reanimarla en terapia intensiva, pero los esfuerzos fueron vanos. El fiscal del caso informó a medios locales que horas antes, la adolescente había tenido la visita de un familiar y había optimismo por su recuperación.

La joven había ingresado de emergencia al hospital con un diagnóstico de neumotórax (acumulación de aire alrededor de los pulmones), una complicación causada por la fuerte compresión torácica que sufrió al ser aplastada en medio de la multitud. Su estado de salud era crítico debido a que el problema respiratorio derivó en una encefalopatía hipóxica, es decir, un daño cerebral provocado por la falta de oxígeno. Cuando presentó mejorías, fue cambiada de terapia intensiva a terapia intermedia, pero la menor no logró sobrevivir.

La adolescente había asistido al festival —realizado en el patio abarrotado del colegio, debido a la presentación del grupo Sangre Cumbiera— junto a su prima, de 18 años, quien falleció en el lugar de los hechos el mismo domingo.

Ambas jóvenes, que eran primas, eran estudiantes y formaban parte de una familia que había migrado desde la población de Huanuni hasta Oruro en busca de mejores oportunidades. La sociedad orureña lamentan profundamente la pérdida de estas dos jóvenes vidas. La investigación por el caso continúa

