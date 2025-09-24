Directora de colegio rompe el silencio tras audiencia por la muerte de una estudiante en el ‘Saracho Fest’

La directora del colegio Juan Misael Saracho, aprehendida por la muerte de una estudiante durante un concierto en su institución, recibió detención domiciliaria con permiso para trabajar. A su salida de la audiencia, fue recibida con aplausos por un grupo de padres de familia y dio sus primeras declaraciones públicas, enfocándose en su papel como representante de la comunidad educativa.

El Juez Cautelar Nº 4 de Oruro dictaminó la medida de detención domiciliaria, además de imponerle una fianza de 5.000 bolivianos, arraigo nacional y la obligación de presentarse ante la Fiscalía cada 15 días.

Un mensaje de dolor y "misión cumplida"

A las afueras del juzgado, la directora se dirigió a la multitud, mostrándose afectada por la tragedia. "Todo el sufrimiento, todo el dolor que he vivido, yo creo que no se compara con el dolor que están viviendo las familias dolientes", expresó, enviando sus condolencias y solidaridad.

Con la voz entrecortada, mencionó que el dolor es aún más profundo porque una de las víctimas era de la misma comunidad donde ella vivió por casi tres décadas. Finalizó su mensaje con un agradecimiento a los padres de familia y una frase que generó apoyo entre los presentes: "Una vez más les puedo decir misión cumplida, les he representado y voy a hacerlo siempre en las buenas y en las malas porque ustedes merecen también eso".

