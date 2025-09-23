¡Urgente! Cantante de Sangre Cumbiera obtiene libertad con fianza tras la tragedia en el ‘Saracho Fest’

Este martes, en su audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó otorgar libertad al vocalista del grupo Sangre Cumbiera, Percy Ríos, tras permanecer en celdas policiales.

Según la decisión judicial, el cantante deberá presentarse cada 15 días ante la Fiscalía y pagar una fianza económica.

La determinación generó una ola de comentarios en redes sociales. Varios usuarios expresaron su apoyo a Percy Ríos, señalando que no tendría responsabilidad directa en la tragedia.

En las últimas horas también se difundieron videos en los que se observa a integrantes de la agrupación auxiliando a dos jóvenes que se desmayaron durante el evento.

La avalancha humana se registró en una fiesta organizada en el colegio Juan Misael Saracho de Oruro y ocasionó la muerte de una universitaria de 18 años, además de dejar a su prima, de 16 años, en estado de gravedad tras ser pisoteada en medio del caos.

