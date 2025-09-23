¡Tragedia! Cantante del grupo Erupción muere trágicamente tras grave accidente en una moto en Yacuiba

El director regional de Tránsito en Yacuiba, mayor Jeison Sardina, informó sobre el fallecimiento de una persona de sexo masculino, quien se habría accidentado cuando iba a bordo de una motocicleta, en inmediaciones de la Ruta 9 a la altura de San Isidro en Yacuiba.

El fallecido habría sido identificado como Ernesto Hernán Á. A., vocalista de Erupción, el mismo se encontraba tirado en una especie de cuneta, a un costado del asfalto. Efectivos policiales llegaron al lugar, del ingreso a la Planta Separadora de Líquidos, realizaron las investigaciones y efectuaron el levantamiento legal del cadáver.

“Tenemos establecido que conducía con dirección de sur a norte. Al cruzar la rotonda de ingreso al barrio 24 de Marzo, habría perdido el control y terminó saliendo de la capa asfáltica. Cayó a la cuneta y recorrió unos 30 metros de distancia hasta el lugar de descanso”, manifestó Sardina.

Se presume que el cantante impactó junto a su motocicleta y salió expulsado por varios metros. Se espera que se emita los resultados de la autopsia médico legal para determinar las causas exactas del hecho.

