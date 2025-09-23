“No hallaban resignación”: Confirman muerte del chofer tras accidente en la autopista La Paz – El Alto

La tarde de este lunes se produjo un grave accidente de tránsito en inmediaciones de la autopista La Paz – El Alto, donde un minibús de transporte público impactó contra un camión de GLP, que transportaba garrafas de gas.

“A horas 15:30 horas aproximadamente se suscitó un hecho de tránsito, por colisión por alcance protagonizado por el minibús. Producto de este hecho de tránsito lamentamos comunicar el fallecimiento del conductor del minibús, así mismo, del hecho de tránsito resultan seis personas heridas las cuales fueron evacuadas al Hospital Arco Iris”, manifestó el jefe policial de Tránsito, capitán Ronald de La Cruz Silvestre, un menor incrementó la cifra a 7 heridos.

Según el informe policial preliminar, el accidente habría sido producto de una falla mecánica, el minibús impactó de manera frontal hacía el camión de gas, otros dos vehículos particulares se vieron involucrados en el hecho.

“La hipótesis que tenemos hasta el momento, es que se presume que el hecho se produjo por fallas mecánicas”, afirmó De La Cruz.

En las imágenes se observa como familiares, llegaron a identificar al chofer fallecido, quienes no hallaban resignación, ante la irreparable pérdida.

Las siete personas heridas fueron evacuadas hasta el Hospital Arco iris, donde reciben atención médica.

