El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, informó este lunes, sobre los operativos que realiza la Policía, para identificar y capturar al sujeto que asesinó al abogado Limbert Cruz Bazán.

“Una vez suscitado el hecho, la Policía ha activado el Plan Z, para poder realizar la identificación y la captura de esta persona. Estamos coordinando con la Policía de Brasil, toda vez que es una frontera que es concurrida por ambos países”, manifestó Sossa.

La autoridad policial, señaló que buscan cuadrar algunos elementos que se encuentran en investigación, para poder aprehender al sujeto que asesinó al abogado de 39 años en Beni, además se realiza el desdoblamiento de cámaras de seguridad.

En tanto familiares y amigos, del abogado Limbert Cruz Bazán, participaron este lunes de su velorio en su domicilio ubicado en Cotoca, Santa Cruz, posteriormente al promediar las 16:45 horas, trasladaron su cuerpo al santuario de Cotoca, para darle el último adiós.

Limbert Cruz Bazán, abogado, residía desde hace siete años en Guayaramerín, donde había formado toda una vida junto a su esposa y sus cuatro hijos. Según relataron sus familiares, dos de los menores vivían con él en Beni. La familia afirma que desconocía cualquier situación de riesgo o conflicto en la vida del profesional, y se enteraron del asesinato por los medios y redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play