Arrestan al chofer del camión que fue impactado por un minibús en la autopista La Paz – El Alto

La Policía procedió al arresto del chofer del camión que fue impactado por el minibús, tras el accidente de tránsito suscitado este lunes en inmediaciones del carril de bajada de la autopista La Paz – El Alto.

Según el informe policial, se procedió al arresto del chofer involucrado en el hecho a efectos de realizar la investigación. El jefe policial de Tránsito, capitán Ronald De La Cruz Silvestre, señaló que el hecho se produjo debido a una falla mecánica, aparentemente el chofer del minibús perdió los frenos e impactó contra el camión de GLP.

“La hipótesis que tenemos hasta el momento, es que se presume que el hecho se produjo por fallas mecánicas”, afirmó De La Cruz.

En tanto otros dos choferes de otros dos vehículos particulares impactaron entre sí, para intentar esquivar el choque entre los vehículos involucrados.

“A lo que tengo entendido según señalaron los mismos pasajeros, el chofer del minibús estaba corriendo, no le respondió los frenos e impactó contra el camión. El minibús rojo impactó y a mí me afectó al frenar de golpe para evitar el choque”, afirmó uno de los choferes que se vio involucrado en el hecho.

Los dos conductores involucrados quienes son también testigos coincidieron que el minibús rojo habría excedido la velocidad antes de impactar.

