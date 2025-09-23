TEMAS DE HOY:
Avalancha en Oruro Robo de motocicleta Abuso

21ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Algunos tienen fracturas”: brindan informe sobre heridos en accidente en la autopista La Paz – El Alto

Una persona falleció y otras siete resultaron heridas tras el choque múltiple en la autopista La Paz – El Alto.  Los heridos fueron internados en el Hospital Arco iris.

Jhovana Cahuasa

22/09/2025 20:37

Foto: APG / Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El jefe de Emergencias del Hospital Arco Iris, doctor Rudy Soto, brindó un informe sobre el estado de salud de las siete personas que resultaron heridas en el accidente ocurrido este lunes en la Autopista La Paz – El Alto.

“Gracias a Dios no hay ninguno de gravedad. Sí hay un menor de edad, pero él está policontuso, sin lesiones relevantes”, informó el médico.

 

 

Según Soto, los pacientes fueron trasladados al centro médico tras el choque múltiple en el carril de bajada de la Autopista. La mayoría se encuentra estable, pero algunos presentan lesiones de consideración.

“Algunos tienen fracturas, traumas faciales, fractura de hueso de nariz”, explicó el especialista.

Los heridos permanecen internados bajo observación médica para descartar complicaciones, y se espera que algunos puedan recibir el alta en las próximas horas, si su evolución es favorable.

El accidente, que involucró al menos cuatro vehículos, dejó una persona fallecida en el lugar del hecho. Bomberos atribuyen el siniestro a una combinación de exceso de velocidad y fallas mecánicas, según el informe preliminar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD