“Algunos tienen fracturas”: brindan informe sobre heridos en accidente en la autopista La Paz – El Alto

El jefe de Emergencias del Hospital Arco Iris, doctor Rudy Soto, brindó un informe sobre el estado de salud de las siete personas que resultaron heridas en el accidente ocurrido este lunes en la Autopista La Paz – El Alto.

“Gracias a Dios no hay ninguno de gravedad. Sí hay un menor de edad, pero él está policontuso, sin lesiones relevantes”, informó el médico.

Según Soto, los pacientes fueron trasladados al centro médico tras el choque múltiple en el carril de bajada de la Autopista. La mayoría se encuentra estable, pero algunos presentan lesiones de consideración.

“Algunos tienen fracturas, traumas faciales, fractura de hueso de nariz”, explicó el especialista.

Los heridos permanecen internados bajo observación médica para descartar complicaciones, y se espera que algunos puedan recibir el alta en las próximas horas, si su evolución es favorable.

El accidente, que involucró al menos cuatro vehículos, dejó una persona fallecida en el lugar del hecho. Bomberos atribuyen el siniestro a una combinación de exceso de velocidad y fallas mecánicas, según el informe preliminar.

