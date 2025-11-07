¡Terrible! Dos menores fueron rescatados tras ser abandonados por su propia madre en El Alto

La Defensoría de la Niñez del municipio de El Alto informó que los dos menores fueron encontrados en completo estado de abandono y descuido. Ambos estaban al interior de una vivienda en el Distrito 5 y fueron rescatados; uno de ellos fue trasladado a un centro médico.

“El adolescente de 15 años ya se encuentra en nuestro albergue transitorio 24 Horas. El niño de 6 años ha sido derivado al Hospital del Niño porque tiene una incapacidad motora, aparentemente producto de un accidente. En su momento, esta mala madre no lo habría llevado a un centro médico”, manifestó el director de la Defensoría de la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, Cristian Chipana.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia iniciará acciones contra la progenitora, quien, según el reporte, abandonaba a sus hijos entre dos y tres semanas cuando viajaba a Los Yungas.

“Estamos planteando ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia una infracción que ha cometido esta madre al no ejercer el cuidado y protección que la ley establece”, afirmó Chipana.

Según la autoridad, la madre dejaba a los menores encerrados en un cuarto para irse de viaje, aparentemente a trabajar en el cultivo de coca. El caso se encuentra en investigación, mientras que los menores son asistidos.

