¡Terrible! Dos menores fueron rescatados tras ser abandonados por su propia madre en El Alto

Uno de los menores, de 6 años, fue internado en el Hospital del Niño; presenta incapacidad motora y no recibió atención médica a tiempo. Según la Defensoría de la Niñez, la madre los dejaba solos hasta por tres semanas.

Jhovana Cahuasa

06/11/2025 21:52

Foto: Red Uno
El Alto

La Defensoría de la Niñez del municipio de El Alto informó que los dos menores fueron encontrados en completo estado de abandono y descuido. Ambos estaban al interior de una vivienda en el Distrito 5 y fueron rescatados; uno de ellos fue trasladado a un centro médico.

“El adolescente de 15 años ya se encuentra en nuestro albergue transitorio 24 Horas. El niño de 6 años ha sido derivado al Hospital del Niño porque tiene una incapacidad motora, aparentemente producto de un accidente. En su momento, esta mala madre no lo habría llevado a un centro médico”, manifestó el director de la Defensoría de la Dirección de Niñez, Género y Atención Social, Cristian Chipana.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia iniciará acciones contra la progenitora, quien, según el reporte, abandonaba a sus hijos entre dos y tres semanas cuando viajaba a Los Yungas.

“Estamos planteando ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia una infracción que ha cometido esta madre al no ejercer el cuidado y protección que la ley establece”, afirmó Chipana.

Según la autoridad, la madre dejaba a los menores encerrados en un cuarto para irse de viaje, aparentemente a trabajar en el cultivo de coca. El caso se encuentra en investigación, mientras que los menores son asistidos.

 

