Este sábado a las 10:00: Asamblea convoca a la sesión de posesión presidencial

Este sábado 8 de noviembre se realizará la solemne sesión inaugural y la posesión de Rodrigo Paz como presidente y Edmand Lara como vicepresidente de Bolivia.

Jhovana Cahuasa

06/11/2025 21:08

Foto: Cámara de Diputados
La Paz

La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó este jueves oficialmente a senadores y diputados a participar de la primera sesión del periodo legislativo 2025-2026, que incluirá la solemne posesión de las máximas autoridades del Estado.

La ceremonia tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según la convocatoria oficial de la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el orden del día contempla: la instalación de la nueva legislatura, la posesión del vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente de la Asamblea, Edmand Lara, y la posesión del presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

"La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la instalación de la Legislatura 2025-2026, a realizarse el día sábado 8 de noviembre, a horas 10:00, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional", detalla el documento de convocatoria de manera textual.

La sesión inaugural representa un momento histórico para Bolivia, marcando el inicio del gobierno 2025-2030 y la transición de poder, con la asistencia de autoridades nacionales e internacionales y la participación de toda la ciudadanía como testigo de este importante acto institucional.

 

