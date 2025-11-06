Tensión en el Plan 3.000 por presunto asentamiento ilegal en área verde

Vecinos del barrio Cristal y de otros cuatro sectores de la zona del Plan 3.000 realizaron esta mañana una protesta debido al presunto asentamiento ilegal de varias familias en un área verde.

Según los denunciantes, las construcciones han bloqueado un canal de drenaje que conecta con la avenida principal hacia el mercado de la Campana, provocando graves inundaciones durante los días de lluvia.

Durante la protesta, los vecinos denunciaron que el agua puede alcanzar hasta metro y medio o incluso dos metros de altura, afectando tanto a las viviendas como al tránsito de transporte público.

Los manifestantes señalaron que el asentamiento irregular lleva más de 20 años, y que las viviendas involucradas albergan negocios de venta de alcohol, lo que también preocupa a padres y docentes de un colegio cercano.

Durante la protesta, se vivieron momentos de tensión con empujones y gritos entre los vecinos, quienes exigían una pronta intervención municipal.

