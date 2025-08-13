Capturan a delincuente tras video viral de robo en micros en el Plan 3000; citarán a tiktoker

Un hombre identificado como Diego Zapata, alias "El Gordo", fue detenido por la policía de Santa Cruz bajo la acusación de robo agravado en la zona del Plan 3.000. El hecho delictivo, ocurrido el 10 de agosto, fue captado en video y se hizo viral después de ser publicado por un tiktoker italiano.

Según el comandante de la policía, Zapata fue identificado el 11 de agosto y es reincidente. Ya había sido aprehendido el 10 de julio de 2025 en la misma zona, pero fue puesto en libertad tras cumplir un tiempo de detención preventiva. Ahora, será presentado nuevamente ante un juez cautelar.

La policía no descarta que el delito haya sido "motivado" por el tiktoker, conocido como Zazza el Italiano, puesto que, en su declaración, el acusado afirmó que el influencer, instigó el robo a cambio de un pago económico.

El coronel a cargo del caso indicó que el tiktoker será convocado a declarar. Si se encuentran pruebas, se tomarán "las acciones correspondientes" por instigación a delinquir y por generar una "situación de desprestigio para el Estado".

El video en cuestión muestra a Zapata y a otros cómplices robando celulares a pasajeros de micros en pleno día. Se observa cómo los delincuentes vigilan a sus víctimas y, en el momento oportuno, les arrebatan los dispositivos antes de huir corriendo.

