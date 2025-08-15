Envían a Chonchocoro a hombre acusado de robar un celular en el Plan 3.000

Un juez de Santa Cruz ordenó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, para un hombre acusado de robar un celular en la zona del Plan 3.000.

La decisión fue emitida por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 24, que dictó la detención preventiva de Pedro M.C., imputado por el delito de robo agravado.

El mandamiento judicial establece que el acusado deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, considerado de máxima seguridad.

Durante la audiencia, el juez advirtió que la misma medida podría aplicarse a otros delincuentes que generen zozobra en distintas zonas de la ciudad.

