Envían a Chonchocoro a hombre acusado de robar un celular en el Plan 3.000

La decisión judicial busca frenar hechos delictivos en zonas densamente pobladas como el Plan 3.000, donde los vecinos denuncian robos frecuentes.

Naira Menacho

15/08/2025 18:38

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Un juez de Santa Cruz ordenó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, para un hombre acusado de robar un celular en la zona del Plan 3.000.

La decisión fue emitida por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 24, que dictó la detención preventiva de Pedro M.C., imputado por el delito de robo agravado.

El mandamiento judicial establece que el acusado deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, considerado de máxima seguridad.

Durante la audiencia, el juez advirtió que la misma medida podría aplicarse a otros delincuentes que generen zozobra en distintas zonas de la ciudad.

 

