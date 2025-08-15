Piloto con antecedentes por narcotráfico desaparece tras salir de su casa en Santa Cruz

El paradero de Iván Rolando Mantilla Rodríguez, piloto peruano con un amplio historial criminal por narcotráfico, continúa siendo un misterio más de dos meses después de su desaparición.

Según el boletín oficial de personas desaparecidas emitido por la Policía Nacional, Mantilla fue visto por última vez el 17 de junio de 2025, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando salió de su domicilio ubicado en el octavo anillo, entre la avenida Cumavi y la avenida Libertadores, calle 5, con rumbo a la zona de Enconada Sur. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Llama la atención que su familia recién denunció el hecho el 25 de julio, más de un mes después de la desaparición. En un breve contacto con este medio, un familiar indicó escuetamente: “Esto ya está en la policía, ya se está encargando de eso”.

Un pasado marcado por el narcotráfico

De acuerdo con registros oficiales, Mantilla acumula antecedentes en el Perú desde 2013 por delitos vinculados al tráfico de drogas. En Bolivia, fue aprehendido el 22 de julio de 2023 en el departamento del Beni mientras piloteaba una avioneta cargada con cocaína.

Un año después, el 31 de julio de 2024, volvió a ser detenido en la comunidad Tres Cruces, donde las autoridades hallaron 328 kilogramos de cocaína que presuntamente intentaba transportar por vía aérea.

Investigación en curso

Las autoridades bolivianas mantienen la búsqueda, aunque no han revelado avances significativos.

