TEMAS DE HOY:
Secuestro en Las Palmas votación de policías liberar hermano

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Erick Baeza fue secuestrado mientras llegaba a desayunar; su novia presenció el hecho

Según los reportes familiares, los secuestradores exigieron una millonaria suma de dinero para liberar a Baeza. Los delincuentes contactaron inicialmente al hijo de la víctima utilizando el teléfono de su padre.

Red Uno de Bolivia

15/08/2025 14:10

Secuestran a Eric Roberto Baeza en Las Palmas. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Eric Roberto Baeza Achá, de 61 años, fue secuestrado ante los ojos de su pareja en la zona residencial de Las Palmas la mañana del 29 de julio. Los plagiadores, exigieron un rescate millonario por su liberación, según confirmó la familia de la víctima.

El hecho ocurrió cuando Baeza y su novia habían coordinado desayunar juntos. Al descender del vehículo, los plagiadores lo abordaron, y una testigo relató que en primera instancia creyó que se trataba de una intervención policial. “Yo solamente digo lo que vi, o sea, que vi que el señor baja y se lo llevan”, declaró la novia.

Tras constatar que Baeza no se encontraba en ninguna unidad policial, la familia revisó cámaras de seguridad que confirmaron el secuestro. Desde ese momento, los delincuentes comenzaron a exigir dinero a la familia: primero $US 2 millones, luego $US 1 millón, seguidos de $US 300,000, hasta que ante una oferta de $US 100,000 cortaron toda comunicación. Hasta la fecha, la víctima sigue desaparecida.

El hijo de Baeza informó que la familia no ha realizado ningún pago por el rescate, mientras las autoridades continúan con las investigaciones. Se trata del segundo secuestro registrado en la zona en pocos días, el primero ocurrido el 26 de julio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD