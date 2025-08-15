Erick Baeza fue secuestrado mientras llegaba a desayunar; su novia presenció el hecho

Eric Roberto Baeza Achá, de 61 años, fue secuestrado ante los ojos de su pareja en la zona residencial de Las Palmas la mañana del 29 de julio. Los plagiadores, exigieron un rescate millonario por su liberación, según confirmó la familia de la víctima.

El hecho ocurrió cuando Baeza y su novia habían coordinado desayunar juntos. Al descender del vehículo, los plagiadores lo abordaron, y una testigo relató que en primera instancia creyó que se trataba de una intervención policial. “Yo solamente digo lo que vi, o sea, que vi que el señor baja y se lo llevan”, declaró la novia.

Tras constatar que Baeza no se encontraba en ninguna unidad policial, la familia revisó cámaras de seguridad que confirmaron el secuestro. Desde ese momento, los delincuentes comenzaron a exigir dinero a la familia: primero $US 2 millones, luego $US 1 millón, seguidos de $US 300,000, hasta que ante una oferta de $US 100,000 cortaron toda comunicación. Hasta la fecha, la víctima sigue desaparecida.

El hijo de Baeza informó que la familia no ha realizado ningún pago por el rescate, mientras las autoridades continúan con las investigaciones. Se trata del segundo secuestro registrado en la zona en pocos días, el primero ocurrido el 26 de julio.

