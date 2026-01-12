TEMAS DE HOY:
Policial

Fatal pelea en Palmasola: un recluso murió tras ser agredido por otro interno en el pabellón PC-7

Producto de la golpiza, Guerra fue trasladado de emergencia, pero perdió la vida debido a un paro cardiaco, edema cerebral y traumatismo intracraneal, de acuerdo al informe forense.

Charles Muñoz Flores

12/01/2026 11:05

El coronel Gilmar Valencia, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un violento hecho de sangre se registró al interior del penal de Palmasola, donde un recluso perdió la vida luego de ser brutalmente golpeado por otro interno durante una discusión en el pabellón PC-7.

Según informó el coronel Gilmar Valencia, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, el enfrentamiento ocurrió cuando los internos Jorge David Guerra Rodríguez y Abad Nego González Mamani sostuvieron una discusión que derivó en una agresión física.

Producto de la golpiza, Guerra fue trasladado de emergencia, pero perdió la vida debido a un paro cardíaco, edema cerebral y traumatismo intracraneal, de acuerdo al informe forense.

 

 

Valencia identificó como autor del hecho a Abad Nego González Mamani, interno de nacionalidad boliviana que se encuentra sentenciado desde 2014 por el delito de asesinato, ocurrido en Cochabamba, y quien posteriormente fue trasladado al penal cruceño.

La víctima, Jorge David Guerra Rodríguez, se encontraba con detención preventiva por un proceso de homicidio y era conocido como integrante de la barra del club Blooming.

El jefe policial indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento del régimen penitenciario, instancia que asumió el control del agresor y continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

 

