¡Aliste su paraguas! Un frente frío con tormentas eléctricas y vientos afectará a siete regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó este jueves sobre el ingreso de un nuevo frente frío que afectará a gran parte del país desde el viernes 7 de noviembre.

El fenómeno vendrá acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias intensas, y afectará a siete departamentos, según el reporte oficial.

Regiones afectadas

El frente frío ingresará desde el sur del país, avanzando desde el Chaco tarijeño y chuquisaqueño, y se desplazará gradualmente hacia el oriente y el norte.

Los departamentos donde se prevén los cambios más notables son:

Tarija

Chuquisaca

Santa Cruz

Cochabamba (zona del Trópico)

Beni

Pando

La Paz (norte del departamento)

Avance del fenómeno

Viernes: ingreso del frente frío por Tarija y Chuquisaca, con desplazamiento hacia Santa Cruz.

Sábado: expansión hacia el Trópico de Cochabamba , Beni , Pando y el norte paceño .

Se esperan precipitaciones sostenidas y descargas eléctricas, especialmente en zonas de valle y llanura.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde las lluvias intensas pueden provocar crecidas de ríos.

Mira la programación en Red Uno Play