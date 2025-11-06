TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Aliste su paraguas! Un frente frío con tormentas eléctricas y vientos afectará a siete regiones

El Senamhi emitió una alerta por el ingreso de un frente frío desde este viernes, con tormentas eléctricas, lluvias y vientos que afectarán a siete departamentos.

Naira Menacho

06/11/2025 19:59

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó este jueves sobre el ingreso de un nuevo frente frío que afectará a gran parte del país desde el viernes 7 de noviembre.

El fenómeno vendrá acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias intensas, y afectará a siete departamentos, según el reporte oficial.

Regiones afectadas

El frente frío ingresará desde el sur del país, avanzando desde el Chaco tarijeño y chuquisaqueño, y se desplazará gradualmente hacia el oriente y el norte.

Los departamentos donde se prevén los cambios más notables son:

  • Tarija

  • Chuquisaca

  • Santa Cruz

  • Cochabamba (zona del Trópico)

  • Beni

  • Pando

  • La Paz (norte del departamento)

Avance del fenómeno

  • Viernes: ingreso del frente frío por Tarija y Chuquisaca, con desplazamiento hacia Santa Cruz.

  • Sábado: expansión hacia el Trópico de Cochabamba, Beni, Pando y el norte paceño.

  • Se esperan precipitaciones sostenidas y descargas eléctricas, especialmente en zonas de valle y llanura.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde las lluvias intensas pueden provocar crecidas de ríos. 

 

