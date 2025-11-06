¡Aliste su paraguas! Un frente frío con tormentas eléctricas y vientos afectará a siete regiones

El Senamhi emitió una alerta por el ingreso de un frente frío desde este viernes, con tormentas eléctricas, lluvias y vientos que afectarán a siete departamentos.
06/11/2025 19:59
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó este jueves sobre el ingreso de un nuevo frente frío que afectará a gran parte del país desde el viernes 7 de noviembre.
El fenómeno vendrá acompañado de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias intensas, y afectará a siete departamentos, según el reporte oficial.
Regiones afectadas
El frente frío ingresará desde el sur del país, avanzando desde el Chaco tarijeño y chuquisaqueño, y se desplazará gradualmente hacia el oriente y el norte.
Los departamentos donde se prevén los cambios más notables son:
Tarija
Chuquisaca
Santa Cruz
Cochabamba (zona del Trópico)
Beni
Pando
La Paz (norte del departamento)
Avance del fenómeno
Viernes: ingreso del frente frío por Tarija y Chuquisaca, con desplazamiento hacia Santa Cruz.
Sábado: expansión hacia el Trópico de Cochabamba, Beni, Pando y el norte paceño.
Se esperan precipitaciones sostenidas y descargas eléctricas, especialmente en zonas de valle y llanura.
El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en regiones donde las lluvias intensas pueden provocar crecidas de ríos.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00